Produção da Petrobras no país volta a atingir 2 mi b/d em julho

Assim, a produção do mês passado no país voltou aos patamares próximos do recorde mensal registrado em abril deste ano (2,03 milhões de barris).

"Esse aumento, de 27.217 barris na produção média diária (ante junho), foi consequência do início de operação da plataforma FPSO-Cidade de Santos, nos campos de Uruguá e Tambaú (Bacia de Santos) e da entrada de novos poços no FPSO-Capixaba, no Parque das Baleias, no mar do Espírito Santo (Bacia de Campos)", afirmou a Petrobras em nota.

Segundo a estatal, "também contribuiu para o aumento o retorno à produção da plataforma P-43, no Campo de Barracuda (Bacia de Campos), que no mês de junho se encontrava em manutenção programada".

A produção de gás natural dos campos do país atingiu 52 milhões 601 mil metros cúbicos diários em julho, mantendo-se nos mesmos níveis em relação ao mês anterior e em comparação ao mesmo mês de 2009.

No exterior, o volume médio de petróleo e gás natural extraídos pela Petrobras chegou a 245.071 barris de óleo equivalente por dia em julho, redução de 1,2 por cento ante junho, devido a questões operacionais em Akpo (Nigéria), mas um aumento de 0,6 por cento em relação a julho de 2009.

O aumento na comparação anual é decorrente da entrada em produção de novos poços nos campos da Nigéria.

A produção média diária de petróleo e gás natural da Petrobras no Brasil e no exterior em julho foi de 2,58 milhões de barris de óleo equivalente por dia, alta de 0,7 por cento ante o mês anterior e ganho de 3,3 por cento sobre o mesmo período de 2009.