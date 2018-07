Produção da Petrobras sobe 0,4% em abril; paradas limitam crescimento

Já a produção exclusiva de petróleo da Petrobras no Brasil, que responde pela maior parte do total produzido pela empresa, atingiu 1,933 milhão de barris por dia em abril, aumento de 0,4 por cento ante março e de 0,5 por cento sobre o mesmo mês do ano passado, quando foram produzidos 1,923 milhão de barris por dia.

"Em abril, de acordo com o planejamento plurianual, foram executadas paradas programadas para manutenção em algumas plataformas, o que contribuiu para o pequeno crescimento da produção em relação ao mês anterior", disse a Petrobras em nota.

Apesar do pequeno crescimento, a companhia manteve a sua meta de elevar a extração de petróleo em 7,5 por cento no Brasil (com margem de tolerância de 1 ponto percentual para mais ou menos) no final do ano, contra a média de 2013, de 1,931 milhão de barris por dia (bpd).

A estatal conta com a entrada em operação de novos sistemas neste ano, além do registro de recordes de produção no pré-sal.

No pré-sal das bacias de Santos e Campos, a Petrobras registrou aumento da produção em abril de 4 por cento, chegando a um volume de 411 mil barris por dia (bpd) em média, incluído o volume próprio e o operado para seus parceiros.

No dia 18 de abril, foi batido recorde diário de produção no pré-sal, com o patamar de 444 mil barris diários, devido ao crescimento da produção da plataforma P-58 e com a entrada de novo poço ligado à boia de sustentação de riser (BSR) instalada no campo de Sapinhoá. No dia 11 de maio, esse recorde diário foi novamente superado, quando a produção no pré-sal alcançou 470 mil barris por dia. "Esse resultado se deveu à entrada em operação, no dia 9 de maio, do poço 7-LL-22D-RJS, interligado ao FPSO (navio-plataforma) Cidade de Paraty, no campo de Lula, por meio de uma boia de sustentação de risers (BSR), tecnologia pioneira de sustentação de tubulações por meio de boias submersas", disse a empresa.

A estatal lembrou ainda que no mês de maio a P-62 iniciou suas atividades no campo de Roncador, na Bacia de Campos. "A esta plataforma serão interligados nos próximos meses um total de 22 poços, sendo 14 produtores de petróleo e gás e oito injetores de água", afirmou.

PARADAS EM PLATAFORMAS

Segundo a empresa, por conta das paradas programadas para manutenção, o FPSO Vitória deixou de produzir 8,6 mil barris por dia em abril e a P-51 deixou de extrair 4,3 mil barris.

A Petrobras disse ainda que, no dia 30 de março, o FPSO Brasil encerrou suas atividades no campo de Roncador, com o fechamento do poço 7-RO-14-RJS. "Outros poços interligados ao FPSO Brasil estão em processo de remanejamento para as plataformas P-52 e P-54."

No período de 25 de março a 15 de abril, houve parada programada da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) III, localizada em Urucu (AM). Durante a parada, a unidade deixou de produzir, em média, 4,2 mil bpd.

PRODUÇÃO NO EXTERIOR

A extração total de petróleo e gás natural no exterior em abril foi de 225,4 mil boed, aumento de 2,7 por cento em relação aos 219,6 mil boed produzidos no mês anterior.

A produção de petróleo foi de 128,9 mil bpd, 1,6 por cento acima dos 126,9 mil bpd produzidos em março. Já a produção de gás natural foi de 16,39 milhões metros cúbicos/dia, 4,1 por cento acima do volume de março.

Segundo a empresa, o incremento na produção de petróleo e gás natural em abril no exterior resulta principalmente da entrada de novos poços no Campo de Kinteroni, Lote 57, no Peru.

(Por Luciana Bruno)