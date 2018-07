Produção da Petrobras sobe 1,5% em novembro ante outubro

O volume produzido no país em novembro foi o maior registrado pela estatal desde maio de 2012, quando extraiu 1,989 milhão de barris ao dia. Depois, a produção veio caindo ao longo do ano, atingindo uma mínima de 1,84 milhão de barris em setembro, o menor nível desde abril de 2008.

A partir de outubro, a produção da estatal registrou uma retomada, após a empresa sofrer com paradas não programadas de plataformas em 2012.

Os campos localizados no Brasil produziram 2,359 milhões barris de óleo equivalente (petróleo e gás natural) em novembro, indicando um aumento de 1,2 por cento na comparação com o mês anterior.

"O acréscimo deveu-se, principalmente, ao crescimento da produção da plataforma FPSO Cidade de Anchieta, localizada no pré-sal do campo de Baleia Azul, na Bacia de Campos, no litoral do Espírito Santo", disse a companhia em nota. A FPSO entrou em operação em outubro.

Somando a produção no Brasil e no exterior, a extração atingiu em novembro a média de 2,575 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), volume próximo ao produzido em outubro (2.581.552 boed), mas uma queda ante o mesmo período do ano passado (2,684 milhões).

"A produção total do exterior foi de 215.847 boed, correspondendo a um recuo de 13,4 por cento em relação ao mês anterior..., devido ao fechamento dos poços, para manutenção, da plataforma de produção do Campo de Akpo, na Nigéria", disse a Petrobras.

A estatal lembrou ainda que em novembro foi dada continuidade ao programa de paradas programadas para manutenção em plataformas da bacia de Campos, como, por exemplo, a P-18, instalada no campo de Marlim, e a P-43, no campo de Barracuda.

As ações da Petrobras operavam em alta 2,3 por cento, enquanto o Ibovespa subia 0,5 por cento às 13h, principalmente por conta do anúncio, na véspera, de que a plataforma Cidade de Itajaí deverá começar a produzir ainda neste mês, segundo um analista que prefere ficar no anonimato.

(Por Roberto Samora; edição de Leila Coimbra)