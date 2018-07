Produção de aço do Brasil cai 1,5% em 2012, mais que esperado

A produção do ano passado somou 34,7 milhões de toneladas, recuo de 1,5 por cento sobre 2011. A queda foi maior que a expectativa revisada em novembro pela entidade, de diminuição de 1,1 por cento no volume produzido no ano passado.

O IABr começou 2012 estimando uma produção para o ano todo de 37,5 milhões de toneladas, mas em junho revisou o número para 36 milhões e cortou novamente a expectativa para 34,8 milhões de toneladas em novembro.

Em dezembro apenas, a produção brasileira de aço bruto recuou 2,6 por cento sobre o volume de um ano antes, para 2,6 milhões de toneladas, no pior desempenho desde dezembro de 2010, quando o setor registrou 2,4 milhões de toneladas.

As vendas no mercado interno, enquanto isso, fecharam 2012 com alta ligeira de 0,7 por cento, a 21,6 milhões de toneladas, também ligeiramente abaixo das 21,7 milhões de toneladas estimadas em novembro para todo o ano.

(Por Alberto Alerigi Jr.)