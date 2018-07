Produção de açúcar do Brasil 12/13 crescerá para 38,99 mi t A produção de açúcar do Brasil na temporada 2012/13 foi estimada nesta quinta-feira em 38,99 milhões de toneladas, crescimento de 8,4 por cento na comparação com a temporada passada, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em seu site.