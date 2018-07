Produção de açúcar do centro-sul caíra 5% em 14/15, prevê Unica A produção de açúcar do centro-sul do Brasil na temporada 2014/15 cairá 5,2 por cento na comparação com a safra passada, para 32,5 milhões de toneladas, com problemas climáticos afetando os canaviais e usinas favorecendo a produção de etanol, previu nesta quarta-feira a União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica).