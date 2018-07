Produção de açúcar do CS cresce 9% e fechará 12/13 em 34,09 mi t A região centro-sul de cana do Brasil vai fechar a temporada de 2012/13 com produção de açúcar de 34,09 milhões de toneladas a partir de meados de fevereiro, inalterada desde o final de janeiro, mostraram dados da associação da indústria (Unica) nesta terça-feira.