Produção de açúcar do CS cresce quase 9% em 12/13-Unica A produção de açúcar no centro-sul do Brasil no ciclo atual atingiu 34 milhões de toneladas até 31 de dezembro, com alta de quase 9 por cento ante 2011/12, em função de uma maior participação do adoçante no mix do setor, em detrimento do etanol, disse nesta quinta-feira a entidade que representa as indústrias do setor.