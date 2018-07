Produção de açúcar do CS crescerá ao menos 2 mi t em 13/14 O centro-sul do Brasil, principal região produtora de cana no país, deverá produzir pouco mais de 36 milhões de toneladas de açúcar na safra 2013/14, o que representará um crescimento de pelo menos 2 milhões de toneladas ante a temporada anterior, apontaram importantes consultorias nesta terça-feira.