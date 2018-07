Produção de açúcar do CS supera pela 1a vez a de 2011/12 A produção de açúcar do centro-sul do Brasil atingiu 29,34 milhões de toneladas até 1o de novembro, superando pela primeira vez neste ano o volume produzido na mesma época do ciclo anterior, com alta de 0,13 por cento, mostraram dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).