Produção de açúcar e etanol cresce pouco ao fim da safra

Isso ocorreu apesar do volume maior de cana processada na primeira quinzena de fevereiro (2,8 milhões de toneladas), na comparação com o mesmo período do ano passado (1,2 milhão) --tais volumes, entretanto, são pequenos comparados os meses de pico de moagem.

"As condições climáticas menos adversas permitiram um aumento da moagem nessa quinzena, apesar da redução do número de usinas em operação durante um período em que, normalmente, ocorre a entressafra", disse a Unica em comunicado.

Até a primeira quinzena de fevereiro, a produção de etanol da região, no acumulado da safra, havia atingido 23,2 bilhões de litros, contra 23 bilhões até 1o de fevereiro e 24,9 bilhões em 2008/09.

Já a produção de açúcar do centro-sul, que responde por mais de 90 por cento da safra de cana do país, chegou a 28,5 milhões de toneladas em 2009/10 até 16 de fevereiro, quase estável ante os 28,4 milhões até 1o de fevereiro e contra 26,7 milhões no mesmo período da safra anterior.

De acordo com a entidade, no final de janeiro 68 unidades continuavam moendo cana, caindo para 49 no início de fevereiro --o centro-sul contou com 320 usinas em operação em 2009/10.

A Unica prevê que na segunda quinzena de fevereiro cerca de 40 usinas prossigam com a moagem, e quatro unidades que haviam encerrado a safra no final de 2009 já começaram a processar a cana da próxima safra 2010/11.

ACUMULADO DA SAFRA

A moagem de cana do centro-sul do Brasil no acumulado de 2009/10 está 6 por cento acima da do mesmo período da safra anterior.

O processamento de cana atingiu 532,5 milhões de toneladas até 16 de fevereiro, contra 529,6 milhões até 1o de fevereiro e ante 502,4 milhões no mesmo período de 2008/09.

O total está próximo da previsão da Unica para a temporada, de 538,2 milhões de toneladas, contra 504,96 milhões em 08/09. Inicialmente, a estimativa de moagem para esta temporada era de 550 milhões de toneladas.

Em 2009/10, as usinas permaneceram em funcionamento mais tempo do que o normal, em meio a um rendimento menor da cana decorrente do excesso de chuvas e da alta dos preços do açúcar. Além disso, há cana disponível nos campos que deixou de ser processada ao longo da safra.

Na primeira quinzena de fevereiro, a moagem da região totalizou 2,86 milhões de toneladas, um crescimento de 10,85 por cento em relação à segunda quinzena de janeiro, quando foram processadas 2,58 milhões de toneladas de cana.

ETANOL

A produção total de etanol continua abaixo da do mesmo período da safra 2008/09, sofrendo um recuo de 7,05 por cento.

A produção de etanol hidratado desde o início da safra atingiu 17 bilhões de litros, alta de 3,65 por cento sobre a safra anterior, enquanto que a de anidro recuou 27,67 por cento, para 6,2 bilhões de litros.

Na primeira quinzena de fevereiro, a produção de etanol atingiu 136,7 milhões de litros, sendo 109,2 milhões de etanol hidratado e 27,6 milhões de anidro. Nesse período, 78,95 por cento da cana moída foi destinada para a produção do biocombustível.

Esse percentual é bem diferente do registrado ao longo da safra. Do total da cana processada do início da safra até 16 de fevereiro de 2010, 42,97 por cento foi destinada à produção de açúcar e 57,03 por cento à produção de etanol.

De acordo com a Unica, o preço médio do etanol hidratado recebido pelos produtores caiu pela quarta semana consecutiva, chegando a 1,09 real por litro no período de 15 a 19 de fevereiro, sem impostos.

Apesar desse recuo, os preços do produto na bomba subiram. No Estado de São Paulo, no acumulado das quatro últimas semanas, enquanto o preço no produtor caiu 9,5 por cento, o da bomba cresceu 1,32 por cento.

Já o preço de venda pelas distribuidoras aumentou 1,53 por cento no mesmo período, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), disse a Unica no comunicado.

As vendas totais de etanol pelas unidades produtoras totalizaram 717,08 milhões de litros na primeira quinzena de fevereiro, sendo 707,89 milhões para o mercado doméstico e 9,19 milhões para o mercado externo.

(Por Camila Moreira)