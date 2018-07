Produção de açúcar e etanol do centro-sul supera estimativas A moagem de cana em 2013/14 do centro-sul do Brasil atingiu um recorde de 594,1 milhões de toneladas no acumulado até 1º de janeiro, superando estimativas para a temporada, informou nesta terça-feira a União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica), que apontou também uma produção de açúcar e etanol acima do esperado.