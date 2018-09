Produção de bovinos é tema de simpósio

Organizado pelo Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa (MG), o 7.º Simpósio de Produção de Gado de Corte (Simcorte) será realizado de 3 a 5 de junho, em Viçosa (MG). O tema da edição deste ano do evento é "Boi verde e amarelo", animal criado a pasto e com suplementação mineral. O objetivo principal é o desenvolvimento da pecuária de corte nacional e internacional, por meio da discussão de temas como legislação, sustentabilidade, reprodução, sanidade e genética. A programação completa do evento está no site www.simcorte.com.br.