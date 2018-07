Produção de carne de frango do Brasil cai 3,17% em 2012--Ubabef A produção de carne de frango do Brasil caiu 3,17 por cento em 2012, para 12,645 milhões de toneladas ante o ano anterior, informou nesta terça-feira Francisco Turra, presidente da União Brasileira de Avicultura (Ubabef), em encontro com jornalistas.