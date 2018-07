Produção de celulose no Brasil cai 1,5% em janeiro

Na mesma base de comparação, as vendas domésticas do insumo também caíram 1,5 por cento, enquanto as exportações tiveram forte baixa de 10,8 por cento.

Em relação a dezembro do ano passado, a produção de celulose brasileira teve recuo de 5,1 por cento, com as vendas domésticas caindo 4,4 por cento e as exportações registrando queda de 26,2 por cento.

Em receita, as exportações do setor ficam praticamente estáveis ano a ano, totalizando 365 milhões de dólares em janeiro, com destaque para as vendas para a China, que tiveram alta de 23,6 por cento.

No segmento de papel, a produção brasileira subiu 1,3 por cento em janeiro ante igual mês de 2012, para 856 mil toneladas, e teve leve alta de 0,2 por cento em relação a dezembro.

Na comparação anual, o volume de venda doméstica de papel subiu 10,2 por cento, enquanto as exportações avançaram 1,8 por cento. Em relação a dezembro de 2012, as vendas para o mercado interno caíram 4,2 por cento, enquanto as exportações aumentaram 18,6 por cento.

(Por Roberta Vilas Boas)