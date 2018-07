Produção de celulose no Brasil sobe 13,4% em novembro, diz Ibá A produção de celulose no Brasil subiu 13,4 por cento em novembro ante o mesmo mês do ano passado, a 1,449 milhão de toneladas, informou a associação que representa o setor, Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), antiga Bracelpa, nesta quinta-feira.