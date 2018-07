Produção de cobre na maior mina do mundo sobe 18% no semestre A produção na maior mina de cobre do mundo, a Escondida, no Chile, saltou 18,3 por cento no primeiro semestre do ano na comparação com o mesmo período em 2011, para 533.200 toneladas, disse nesta sexta-feira a comissão estatal de cobre (Cochilco), em meio à uma melhoria nos teores de minério.