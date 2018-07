Produção de colheitadeiras despenca 80% no Brasil em maio A produção de colheitadeiras registrou uma queda de 80,8 por cento no Brasil em maio, na comparação com igual período do ano passado, com produtores reduzindo as compras em meio a dificuldades de financiamento, informou nesta quinta-feira a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).