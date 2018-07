Produção de etanol e açúcar do CS ficará abaixo do previsto-HSBC A produção de etanol e de açúcar do centro-sul do Brasil deve ficar abaixo dos números previstos inicialmente pela indústria, com as chuvas intensas e atípicas no começo da safra 2012/13 afetando a qualidade da cana, apontou relatório de setembro do banco HSBC.