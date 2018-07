Produção de etanol nos EUA cai ao menor nível em 2 meses

A produção norte-americana de etanol caiu para 809 mil barris por dias (bpd) na semana encerrada em 21 de setembro, redução de 25 mil bpd ante a semana anterior, disse a Administração de Informação de Energia. A última vez que a produção havia sido tão baixa havia sido na semana encerrada em 27 de julho.

Os estoques caíram para 19,26 milhões de barris, redução de 66 mil barris na semana, mostraram os dados.

As reservas de etanol nos EUA estão bastante acima dos 17,4 milhões de barris mantidos no mesmo momento do ano passado, enquanto a produção está 4 por cento abaixo do ano anterior.

(Reportagem de Carey Gillam em Kansas City)