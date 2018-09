Produção de mel tem norma técnica Foi publicada no dia 19 a primeira norma técnica para o setor apícola. Elaborada pela Comissão de Estudo Especial Temporária da Cadeia Apícola, a norma tem requisitos para instalação e manejo do apiário, coleta e transporte dos favos e extração do mel. Informações, www.abnt.org.br.