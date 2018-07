Produção de minério da Vale cai 37% no 1o tri ante 2008 A produção de minério de ferro da Vale caiu 37 por cento no primeiro trimestre deste ano, na comparação com igual período de 2008, e 26 por cento contra volume registrado no quarto trimestre do ano passado, informou a companhia em relatório divulgado nesta terça-feira.