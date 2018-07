Produção de minério da Vale deve cair no 3o tri, avaliam bancos

Mas, apesar da forte queda dos preços da matéria-prima do aço entre julho e setembro, a maior produtora de minério de ferro do mundo mostrará que manteve firme o patamar de produção entre o segundo e o terceiro trimestres, de acordo com duas das três projeções de analistas de mercado ouvidos pela Reuters.

O Citibank projeta produção de 84 milhões de toneladas de minério de ferro pela Vale no terceiro trimestre, "equivalente a uma queda de 4 por cento em relação ao mesmo período do ano passado e a um aumento de 5 por cento em relação ao trimestre anterior".

"Calculamos vendas 5 por cento maiores no trimestre ante trimestre, então prevemos que a produção deverá crescer neste mesmo ritmo", afirma o analista Leonardo Alves, da J.Safra Corretora, referindo-se ao resultado da Vale.

Já o Goldman Sachs projeta 75,2 milhões de toneladas de minério de ferro, o que representa queda tanto em relação ao trimestre anterior quanto ao volume registrado no mesmo período do ano passado.

As exportações brasileiras de minério de ferro, em sua maior parte compostas de produto da Vale, somaram cerca de 82 milhões de toneladas no terceiro trimestre, ante aproximadamente 90 milhões do mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

RIVAIS EM ALTA

Importantes mineradoras do mundo não reduziram produção da commodity no trimestre.

A produção da Rio Tinto no trimestre teve alta de 5,6 por cento, para 52,6 milhões de toneladas, na comparação anual.

A BHP Billiton, terceira maior produtora do produto, deve reportar uma sólida produção de minério de ferro para o último trimestre na quarta-feira, segundo especialistas .

Analistas esperam ainda que os resultados das empresas sejam afetados pela forte queda nos preços do minério de ferro.

O minério de ferro atingiu a menor cotação em cerca de três anos no início de setembro, a aproximadamente 87 dólares por tonelada, de acordo com o Steel Index, índice de referência do minério com teor de 62 por cento de ferro.

O preço realizado estimado para o minério de ferro da Vale é de 81 dólares por tonelada --22 dólares abaixo do registrado no segundo trimestre, segundo o Citibank.

OUTROS MINÉRIOS

A produção de carvão da Vale deve crescer graças à expansão da produção de Moatize, em Moçambique, um grande empreendimento da mineradora.

A extração de outros minérios produzidos pela Vale além de ferro, porém, não devem criar valor para a companhia no trimestre, avalia o Citibank.

"Esperamos que o minério de ferro e as pelotas gerem 100 por cento do Ebitda da Vale... Os negócios da Vale com outros minérios devem gerar um Ebitda líquido zero, semelhante ao registrado no segundo trimestre".

(Reportagem de Sabrina Lorenzi)