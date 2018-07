Produção de minério de ferro da Anglo se recupera após greve

O minério de ferro representou quase metade do lucro anual do grupo, e a unidade explorada mostrou uma melhora após as greves em Kumba. A produção de 10,3 milhões de toneladas foi ligeiramente menor que o esperado por analistas para o trimestre, mas foi 2 por cento maior na comparação ano a ano, e ainda mostrou uma melhora de 15 por cento sobre os últimos três meses de 2012.

O cobre e o carvão, por sua vez, tiveram um desempenho ainda melhor, com a produção de cobre subindo 1 por cento, a 170.400 toneladas, superando as expectativas de uma queda no metal por conta de problemas operacionais, com um aumento gradual em sua mina Los Bronces compensando uma menor produção de Collahuasi, no Chile.

(Reportagem de Clara Ferreira-Marques)