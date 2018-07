Produção de minério de ferro da China sobe 7,3% em junho

A China, maior consumidor global de minério de ferro, produziu 139,3 milhões de toneladas da matéria-prima do aço em junho, aumento de 7,3 por cento na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com dados do governo divulgados nesta quinta-feira.

A produção total nos primeiros seis meses do ano alcançou 710,6 milhões de toneladas, de acordo com dados do escritório nacional de estatísticas.

A China é o maior comprador de minério de ferro do Brasil. O produto é o principal da pauta brasileira de exportações.

Uma atividade de mineração maior na China e o aumento na produção das grandes mineradoras globais, como a Vale, colaboraram para o preço do minério no mercado à vista atingir uma mínima de 21 meses em junho.

A queda dos preços, porém, provavelmente deve tirar mineradoras menos eficientes da China do mercado, segundo representantes do setor.

