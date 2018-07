Produção de minério de ferro da Vale cai 3,5% no 1o tri ante 2012 A produção de minério de ferro da Vale recuou 3,5 por cento no primeiro trimestre deste ano, na comparação com igual período de 2012, para 67,53 milhões de toneladas, devido a questões operacionais e de licenças, informou a companhia em comunicado nesta quarta-feira.