Produção de níquel da Anglo recua 9% com operação no Brasil

A mineradora produziu 10,9 mil toneladas de níquel, dos quais 5,4 mil toneladas foram registradas em Barro Alto, um empreendimento de 1,9 bilhão de dólares em Goiás que está em ramp up --processo de aumento de uso da capacidade instalada.

A Anglo revisou o prazo para o funcionamento da planta a plena capacidade, de 41 mil toneladas, prevista anteriormente para dezembro deste ano, para o começo de 2013. Segundo a assessoria de imprensa da companhia, essa revisão foi definida recentemente.

O recuo na produção de Barro Alto, que havia registrado 6,6 mil toneladas de níquel no primeiro trimestre, é visto como um processo natural de um empreendimento ainda em fase inicial, disse à Reuters um assessor de imprensa da Anglo no Brasil.

O relatório de produção da companhia cita uma parada programada no forno como causa principal da redução na produção. "Uma parada da segunda linha de produção está planejada para o segundo semestre de 2012", cita a empresa.

A mina terá uma produção média anual de 36 mil toneladas de níquel durante sua vida útil, segundo estimativa da empresa divulgada recentemente.

Em relação ao mesmo período do ano passado, a Anglo American aumentou a produção de níquel em 65 por cento graças ao começo de produção do projeto no Brasil.

Loma de Níquel, na Venezuela, produziu 3 mil toneladas no segundo trimestre, um volume 9 por cento menor que no primeiro e 3 por cento abaixo do registrado no mesmo período de 2011.

O empreendimento Codemin, em Niquelândia, também em Goiás, produziu 2,5 mil toneladas, com aumento de 19 por cento em relação ao primeiro trimestre e de 4 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado.

A mineradora Anglo American divulgou nesta sexta-feira seus resultados globais, mostrando aumento na extração de minério de ferro e cobre, pelo crescimento na produção nas minas de Kolomela e Los Bronces, enquanto que platina e diamantes tiveram desempenhos mais fracos.

