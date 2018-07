Produção de óleo e gás da Petrobras sobe 2,6% em janeiro A Petrobras teve produção média de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior de 2,73 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em janeiro, informou a companhia, nesta sexta-feira. Esse volume é 2,6 por cento maior do que o de janeiro de 2011 e 0,5 por cento superior ao de dezembro.