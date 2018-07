Produção de petróleo da Petrobras está em recuperação--CEO

Ela afirmou que a estatal produziu recentemente mais de 2 milhões de barris por dia.

"Estamos recuperando a nossa produção, já estamos aí no quarto dia produzindo 2 milhões de barris de petróleo por dia, mais de 2 milhões. A média de dezembro será de 2 milhões", afirmou ela a jornalistas, após receber uma medalha no Congresso.

Em outubro, disse no início do mês o diretor de Exploração e Produção da Petrobras, José Formigli, a produção foi de 1,94 milhão de barris, ante 1,84 milhões de barris em setembro, quando a estatal teve o menor nível mensal em mais de quatro anos.

Graça Foster, como prefere ser chamada a CEO da Petrobras, não entrou em detalhes sobre o aumento da produção, mas o diretor Formigli havia explicado anteriormente que ocorreriam menos paradas em novembro e dezembro.

Também está colaborando com a retomada o início da produção no campo de Baleia Azul, no litoral do Espírito Santo.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello; texto Fabíola Gomes)