Produção de petróleo da Petrobras no Brasil cai 3,2% em junho A produção de petróleo da Petrobras no Brasil atingiu média de 1,926 milhão de barris por dia em junho, queda de 3,2 por cento ante o volume de 1,989 milhão de barris diários registrado em maio, de acordo com comunicado divulgado nesta sexta-feira pela estatal.