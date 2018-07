Produção de petróleo do Brasil em março é a 2ª maior da história A produção de petróleo e gás do Brasil somou 2,643 milhões de barris de óleo equivalente ao dia em média em março, o segundo maior volume da história, atrás apenas da registrada em janeiro de 2012, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta segunda-feira.