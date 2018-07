Produção de petróleo do Brasil sobe 3,4% em outubro ante 2012--ANP A produção de petróleo do Brasil subiu para 2,079 milhões de barris por dia em outubro, alta de 3,4 por cento ante o mesmo período do ano passado, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis nesta terça-feira.