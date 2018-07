Produção de petróleo do país se recupera em outubro--ANP

Na comparação com outubro do ano passado, no entanto, a produção foi 4,4 por cento menor segundo a ANP.

A extração de petróleo do Brasil no mês de setembro, de 1,923 milhão de barris por dia foi a menor desde julho de 2009.

A queda da produção nacional ao longo de 2012 foi impactada pela baixa produção da Petrobras, responsável por 94 por cento da extração brasileira, segundo a ANP, que em setembro teve a menor produção desde abril de 2008.

No mês de outubro, porém, algumas das plataformas da estatal que estavam paradas para manutenção retornaram às operações e contribuíram para a retomada da produção.

Além disso, entrou em operação em outubro o FPSO Cidade de Anchieta, na área denominada Parque das Baleias, no pré-sal da bacia de Campos no Estado do Espírito Santo.

A estatal espera fechar o ano com produção média perto de 2 milhões de barris por dia.

GÁS

A produção de gás natural dos campos brasileiros, sem liquefeito, alcançou 73milhões de metros cúbicos por dia e bateu novo recorde, superando a de junho de 2012, de 72 milhões de metros cúbicos diários.

(Por Leila Coimbra)