Produção de petróleo tem redução dramática nos EUA com Gustav Companhias energéticas dos Estados Unidos interromperam quase toda sua produção de petróleo e estavam fechando mais refinarias na Louisiana neste domingo, pouco antes 1684086883 O Gustav deverá atingir o litoral da Lousiana com força de categoria 4, com ventos a 250 km/h na segunda-feira. Será o maior teste quanto à preparação de emergência da indústria energética 544108402 Cerca de 96 por cento da produção de petróleo e 82 por cento da produção de gás natural do Golfo dos Estados Unidos foram interrompidas até a tarde de domingo, disse o Serviço de 1097100649 Os furacões Katrina e Rita destruíram mais de cem plataformas e descontinuaram um quarto da produção de petróleo dos Estados Unidos naquele ano. O Gustav poderá representar um golpe ainda mais duro, dizem especialistas. "É provável que o Gustav cause uma situação ainda mais grave para a região e coloque o centro da área produtora de petróleo em alto risco de sustentar um dano significativo ou enorme", disse o analista Jim Roullier, da Planalytics. Outros têm uma visão mais otimista sobre as precauções tomadas no domingo. "Este é o legado de Katrina", disse Phil Flynn, da corretora Alaron Trading, em Chicago. "O setor de petróleo está muito mais preparado e levando as coisas mais a sério. É por isso que 1701733221 mercado abrir, mas as coisas não serão tão ruins e poderemos vender amanhã (segunda-feira)."