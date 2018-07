Produção de veículos cresce 12,8% em outubro sobre setembro

Na comparação com outubro do ano passado houve alta de 20,2 por cento, enquanto no acumulado do ano a produção soma 2,78 milhões de unidades, queda de 3,3 por cento ante igual período em 2011.

O segmento de caminhões, que vem apresentando desempenho fraco desde o início do ano, diante da mudança no regime de emissões de poluentes, teve alta de 10,6 por cento na produção de outubro ante setembro, para 12,68 mil unidades.

Porém, no acumulado do ano, o segmento, um dos indicadores da saúde da economia, segue com queda. De janeiro a outubro, a produção de caminhões soma 112,09 mil unidades, tombo de 39,5 por cento sobre a mesma etapa do ano passado.

Já as vendas de veículos novos no mercado interno --incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus-- bateram recorde para o mês de outubro, a 341,6 mil unidades, crescimento de 18,6 por cento ante setembro e alta de 21,8 por cento ano a ano, apoiadas no maior número de dias úteis em ambas bases de comparação.

No ano até outubro, foram vendidos 3,13 milhões de veículos novos no país, alta de 5,7 por cento, ligeiramente acima da previsão da Anfavea de crescimento de 4 a 5 por cento nas vendas em 2012.

Enquanto isso, as exportações totais, incluindo máquinas agrícolas, cresceram 20,2 por cento no mês passado sobre setembro, para 1,38 bilhão de dólares. Nos 10 meses até outubro, as vendas externas somam 12,6 bilhões de dólares, queda de 5,9 por cento.

A Fiat manteve a liderança do setor em outubro com a venda de 80.793 automóveis e comerciais leves. A Volkswagen vendeu 71.047 unidades e a General Motors, 54.070 veículos.

A Ford registrou 29.937 emplacamentos no mês passado, enquanto a Renault teve vendas de 21.200 veículos.

(Por Alberto Alerigi Jr.)