Em 2011, a produção acumulou 3,4 milhões de unidades, crescimento ligeiro de 0,7 por cento sobre o volume fabricado em 2010.

As vendas no mês passado somaram 348.415 mil veículos, alta de 8,4 por cento sobre novembro e queda de 8,7 por cento na comparação anual. No acumulado de 2011, as vendas subiram 3,4 por cento, para o recorde de 3,63 milhões de unidades.

(Por Alberto Alerigi Jr.)