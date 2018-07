Produção de veículos no Brasil cresce 7,7% em janeiro vs dezembro

As vendas de veículos novos no país recuaram 13,3 por cento em janeiro sobre dezembro e subiram 16,1 por cento ante janeiro do ano passado, para 311,5 mil unidades.

As vendas receberam impulso com movimento de consumidores interessados em aproveitar estoques de veículos faturados ainda com o desconto integral do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O tributo passou a ser gradualmente elevado a partir deste ano.

A produção de caminhões cresceu 42,7 por cento em janeiro sobre dezembro, para 12,7 mil unidades, enquanto as vendas diminuíram 4 por cento na mesma comparação, para 12,1 mil unidades.

As exportações de veículos, incluindo máquinas agrícolas, somaram 1 bilhão de dólares, queda de 5,4 por cento na comparação com dezembro.

(Por Alberto Alerigi Jr.)