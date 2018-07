Produção de veículos no Brasil despenca 47,1% em dezembro A produção de veículos no Brasil caiu 47,1 por cento em dezembro sobre novembro e 54,1 por cento contra dezembro do ano anterior, para 102.053 unidades. As quedas ocorreram após uma série de férias coletivas concedidas pelas montadoras em um momento de retração acentuada na demanda dos consumidores. No ano, a produção cresceu 8 por cento, a 3,214 milhões de unidades, nível recorde para a indústria, informou nesta quinta-feira a associação que representa as montadoras instaladas no país, a Anfavea. Já as vendas de veículos novos subiram 9,4 por cento em dezembro na comparação com novembro, mas caíram 19,7 por cento sobre igual mês de 2007, para 194.486 unidades. Em 2008 como um todo, as vendas subiram 14,5 por cento, para 2,820 milhões de veículos. A previsão da Anfavea era de crescimento das vendas de 14,3 por cento em 2008 e avanço da produção de 8,8 por cento. (Reportagem de Vanessa Stelzer)