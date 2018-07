Produção de veículos no Brasil dispara 92,7% em janeiro A produção de veículos no Brasil saltou 92,7 por cento em janeiro sobre dezembro, mas caiu 27,1 por cento contra igual mês do ano anterior, para 186,1 mil unidades. As vendas subiram 1,5 por cento na comparação mensal e caíram 8,1 por cento ano a ano, para 197,5 mil unidades. As vendas externas de veículos novos despencaram 48,1 por cento em janeiro sobre dezembro e recuaram 60,1 por cento sobre o ano anterior, atingindo 22,6 mil unidades. (Reportagem de Vanessa Stelzer)