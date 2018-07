Produção de veículos no Brasil sobe 8,4% em junho, diz Anfavea

Na comparação com junho do ano passado, houve recuo de 8,2 por cento e nos primeiros seis meses do ano a indústria produziu 1,46 milhão de unidades, queda de 13,6 por cento em relação ao mesmo período de 2008, segundo a Anfavea.

As vendas no mês passado somaram recorde histórico de 300,2 mil unidades, alta de 21,5 por cento sobre maio e de 17,2 por cento sobre junho passado --mantendo a tendência de crescimento dos meses anteriores e impulsionadas por uma antecipação de compras antes da renovação no desconto do IPI para o setor.

No semestre, as vendas avançaram 3 por cento na comparação com os primeiros seis meses do ano passado, para 1,45 milhão de unidades.

(Por Alberto Alerigi Jr.)