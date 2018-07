Produção de veículos no Brasil tem queda de 1,9% em 2012 A produção de veículos novos no Brasil caiu 14 por cento em dezembro ante novembro, para 259.364 unidades, informou nesta segunda-feira a associação que representa as montadoras, Anfavea. Na comparação com o mesmo mês de 2011, houve oscilação positiva de 0,1 por cento na produção.