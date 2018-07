Produção de veículos no Brasil terá 1a queda desde 2002

Inicialmente, a Anfavea --associação que representa as montadoras no país-- estimava alta de 2 por cento na produção neste ano.

"Só não chegamos nos 2 por cento de alta por causa das exportações que não conseguimos realizar, seja pela falta de competitividade, seja pela existência de excesso de produção de 29 milhões de veículos no mundo que está tentando ser colocada", disse o presidente da Anfavea, Cledorvino Belini, a jornalistas.

A revisão para baixo da estimativa ocorreu após a entidade ter divulgado nesta sexta-feira que em novembro a produção de veículos recuou 5,3 por cento sobre outubro, para 301,7 mil unidades. Na comparação com o mesmo mês de 2011, contudo, houve alta de 10,5 por cento.

De janeiro a novembro, a produção acumula baixa de 2,1 por cento sobre o mesmo período de 2011, para 3,08 milhões de veículos. Isso se compara a um crescimento médio anualizado em torno de 9 por cento da produção nos últimos nove anos.

Em novembro, as exportações totais de veículos, incluindo máquinas agrícolas, somaram 1,23 bilhão de dólares, queda de 10,2 por cento sobre outubro e recuo de 15,9 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

Em unidades, a indústria vendeu ao mercado externo em novembro 36.536 mil veículos, nesse caso sem máquinas agrícolas, queda de 34,5 por cento sobre um ano antes.

As exportações de janeiro a novembro totalizaram 400,5 mil unidades (queda de 20,2 por cento), representando receita de 13,7 bilhões de dólares (redução de 8,2 por cento).

VENDAS NO MERCADO INTERNO

Após a prorrogação até o fim do ano do desconto no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), decidida em outubro, as vendas de veículos novos recuaram 8,7 por cento em novembro em relação ao mês anterior, para 311,8 mil unidades. O movimento também foi afetado por um período menor de emplacamentos, já que outubro teve 22 dias úteis e novembro, 20.

No acumulado dos onze meses de 2012, as vendas de veículos novos no país somam 3,44 milhões de unidades, crescimento de 4,8 por cento sobre o mesmo período de 2011 e caminhando para registrar novo recorde anual.

A expectativa da Anfavea é que as vendas de 2012 cresçam 4,9 por cento, para de 3,81 milhões de veículos.

CAMINHÕES

Segundo as Anfavea, em novembro as vendas de caminhões novos caíram 0,1 por cento sobre outubro e recuaram 6,02 por cento na comparação anual, para 12.608 unidades. No acumulado do ano, o segmento --fortemente afetado pela desaceleração do investimento no país, fraqueza da indústria e grande antecipação de compras em 2011-- registra tombo de 19,5 por cento nas vendas, para 126.545 unidades.

O governo decidiu nesta semana estender o Programa de Sustentação do Investimento (PSI) por mais um ano, com a liberação de 100 bilhões de reais em financiamento em 2013. O anúncio ocorreu depois que os juros do programa para aquisição de caminhões e bens de capital tinham sido reduzidos no fim de agosto de 5,5 para 2,5 por cento ao ano.

RANKING

A Fiat apurou vendas de 71,3 mil automóveis e comerciais leves em novembro, ante 80,8 mil em outubro. A montadora italiana foi seguida por Volkswagen, com licenciamentos de 62,1 mil unidades, após 71 mil no mês anterior, e General Motors, com emplacamentos de 52,6 mil unidades --contra 54,1 mil em outubro.

A Ford teve vendas de quase 24 mil carros e comerciais leves em novembro, após 29,9 mil no mês anterior.

Hyundai e Toyota, que inauguraram recentemente fábricas de veículos compactos no Estado de São Paulo, registraram vendas de 8,1 mil e 6,9 mil unidades em novembro, respectivamente. (Edição de Cesar Bianconi)