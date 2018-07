Produção de veículos no país em junho sobe ante maio

Nos primeiros seis meses do ano a indústria produziu 1,46 milhão de unidades, queda de 13,6 por cento em relação ao mesmo período de 2008, segundo a Anfavea.

As vendas no mês passado no mercado interno somaram recorde histórico de 300,2 mil unidades, alta de 21,5 por cento sobre maio e de 17,2 por cento sobre junho passado --mantendo a tendência de crescimento dos meses anteriores e impulsionadas por uma antecipação de compras antes da renovação no desconto do IPI para o setor.

No semestre, as vendas avançaram 3 por cento na comparação com os primeiros seis meses do ano passado, para 1,45 milhão de unidades.

Na semana passada, a associação que reúne as concessionárias de veículos, Fenabrave, já havia informado o recorde histórico nas vendas de veículos no país em junho e o presidente da Anfavea, Jackson Schneider, no final do mês passado, abandonou tom pessimista chegando a informar que espera recorde de vendas internas este ano, se for mantido o atual ritmo do setor.

As exportações de veículos, por outro lado, acumulam fortes quedas no ano.

No primeiro semestre, as exportações de veículos somaram 2,8 bilhões de dólares, queda de 48,1 por cento sobre o mesmo período de 2008. Em volume, houve queda de 47,8 por cento, para 199.052 unidades no semestre.

Considerando apenas junho, as vendas externas de veículos e máquinas agrícolas subiram 1,5 por cento contra maio, para 610 milhões de dólares. Em unidades, houve alta de 0,1 por cento, para 38.503 unidades.

RANKING

A Fiat manteve liderança no mercado brasileiro em junho, com vendas de 70.645 automóveis e comerciais leves no mês, alta de 16,5 por cento contra as 60.619 mil unidades em maio.

A Volkswagen teve vendas de 66.849, avanço de 19,8 por cento sobre maio; a General Motors apurou vendas de 58.634 unidades, alta mensal de 22,5 por cento; e a Ford teve vendas de 29.684 automóveis e comerciais leves, elevação de 31,9 por cento na comparação mês a mês.

(Por Alberto Alerigi Jr.)