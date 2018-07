Produção de veículos sobe 1,7% em outubro, vendas cedem

Na comparação com outubro de 2010, a produção teve baixa de 9,5 por cento, informou nesta segunda-feira a associação de montadoras, Anfavea.

No acumulado do ano, o setor aumentou em 1,9 por cento sua produção na comparação com o mesmo período de 2010, para 2,87 milhões de unidades.

Enquanto isso, as vendas tiveram um recuo no mês passado sobre setembro, afetadas pelas idas e vindas do decreto que aumentou o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de veículos importados e por um período de emplacamentos em outubro menor em relação ao mês anterior.

O aumento no IPI passou a vigorar em setembro e, em outubro, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o adiamento da vigência para dezembro, o que fez consumidores adiarem decisões de compra.

As vendas de outubro somaram 280,6 mil unidades, queda de 10 por cento sobre setembro e retração de 7,5 por cento na comparação com o mesmo período de 2010. No acumulado de 2011, o setor tem vendas de 2,96 milhões de veículos novos, alta de 5,6 por cento contra um ano antes.

A indústria apurou exportações de automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões de 1,13 bilhão de dólares em outubro, 1,8 por cento mais que em setembro e alta de 6,8 por cento na comparação com um ano antes.

Já as importações, fonte de preocupações do setor e do governo, tiveram recuo de 10,1 por cento em outubro na comparação mensal e aumento de 20 por cento na relação anual, para 71,029 mil unidades.

Com isso, a participação de veículos produzidos fora do Brasil no total das vendas foi de 25,3 por cento no mês passado sobre uma média anual de 18,8 por cento em 2010.

CARROS E CAMINHÕES

A Fiat encerrou o mês passado na liderança de vendas de automóveis e comerciais leves, com vendas de 57.130 unidades em outubro, ante 47.425 em setembro. A Volkswagen, que havia liderado o ranking em setembro com 50.222 veículos licenciados, teve emplacamentos de 53.694 em outubro.

A General Motors apurou vendas de 49.820 unidades no mês passado, após 45.187 em setembro, enquanto a vizinha Ford teve licenciamentos de 22.740 veículos sobre 20.069 no mês anterior.

No mês passado, as vendas de caminhões atingiram 13.882 unidades, queda de 7,2 por cento ante setembro, mas aumento de 2,7 por cento ano a ano. A Mercedes-Benz registrou vendas de 3.391 caminhões em outubro. Já a Volvo teve 1.593 unidades vendidas e a Scania registrou 1.130 licenciamentos.

(Por Alberto Alerigi Jr.)