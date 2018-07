Produção de veículos tem leve alta anual de 3,4% em março

Em relação ao fraco e curto mês de fevereiro, a produção cresceu 39,2 por cento. Já no trimestre o setor registrou produção 12 por cento maior que um ano antes, totalizando 827,7 mil unidades.

Isoladamente, a produção de caminhões teve alta anual de 6,6 por cento em março, para 16,948 mil unidades, acumulando no primeiro trimestre aumento de 39 por cento sobre janeiro a março de 2012, a 43,56 mil veículos.

Apesar do ligeiro crescimento anual na produção, as vendas em março na mesma comparação caíram 5,5 por cento, para 283,9 mil unidades. Em relação a fevereiro, os licenciamentos subiram em ritmo abaixo da produção, em 20,8 por cento. No trimestre, as vendas ficaram praticamente estáveis, com oscilação positiva de 1,5 por cento, a 830,5 mil unidades.

Em meio à lentidão do mercado, o governo anunciou no final de março prorrogação até o final do ano das alíquotas atuais reduzidas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para automóveis e caminhões. O tributo sobre veículos subiria a partir deste mês.

O presidente da Anfavea, Cledorvino Belini, afirmou na segunda-feira que a prorrogação da redução do IPI "foi uma medida preventiva" para evitar enfraquecimento do setor.

As exportações em março, incluindo máquinas agrícolas, subiram 4,3 por cento ano a ano, para 1,39 bilhão de dólares. Sobre fevereiro, houve avanço de 25,8 por cento, enquanto no trimestre a queda está acumulada em 2 por cento, a 3,49 bilhões de dólares.

O setor encerrou o trimestre com 151,93 mil postos de trabalho ocupados, alta de 4,8 por cento sobre um ano antes.

As importações, por sua vez, caíram 22,3 por cento em março na relação anual, para 55,08 mil unidades.

A Fiat se manteve na liderança em março com vendas de 58,744 mil veículos. A Volkswagen teve 52,642 mil unidades vendidas, seguida pela General Motors com 48,938 mil. As vendas da Ford somaram 23,918 mil veículos, enquanto a Renault registrou 14,186 mil emplacamentos. Já as vendas de veículos da marca Hyundai totalizaram 16,958 mil unidades.

(Por Alberto Alerigi Jr.)