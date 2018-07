Produção deve atingir 3,5 milhões de toneladas Conforme o 9º levantamento de safra da Conab, a produção brasileira na safra 2007/2008, envolvendo os três ciclos, é de 3,506 milhões de toneladas, alta de 5% em relação ao período anterior, que foi de 3,34 milhões de toneladas. Na primeira safra, cujo plantio foi iniciado entre outubro e novembro de 2007, o Brasil colheu 1,26 milhão de toneladas, recuo de 19,6% em relação à primeira safra anterior. "O inverno tardio atrasou o plantio no Paraná (com perdas de 25,9%), maior produtor nacional, que sofreu com chuvas na colheita. Foram fatores que resultaram nas perdas da primeira safra", diz Sandra Hetzel, da Unifeijão. Segundo a Conab, a área de plantio na segunda safra no Centro-Sul aumentou 21,8% e a produção nacional esperada era de 1,42 milhão de toneladas, o que configuraria 41,7% de aumento sobre a mesma safra de 2006/2007. ATRASO NAS CHUVAS Para a terceira safra, cujo plantio vai de abril a junho, conforme a região, a Conab diz que "houve atraso no regime de chuvas, retardando o início do plantio, além do atraso na distribuição estadual das sementes". A Conab estima, para o terceiro ciclo de produção, 834.900 toneladas, alta de 7,7%, reflexo do aumento de 7,4% na produtividade. No Centro-Sul a produção será de 425.300 toneladas, alta de 0,8% e aumento de 15,9% no Nordeste para 409.600 toneladas. Segundo Sandra Hetzel, a quebra da segunda e terceira safras do ano passado refletiu nos preços do primeiro trimestre deste ano, reforçada pela baixa dos estoques públicos e privados. "Mas se for considerada a migração de cultura e a possível quebra do Nordeste por questões climáticas, o fenômeno de alta dos preços pode persistir", assegura. INFORMAÇÕES: No site www.conab.gov.br