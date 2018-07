Produção industrial brasileira despenca em dezembro A produção da indústria brasileira despencou em dezembro do ano passado, reduzindo de maneira acentuada o ganho registrado ao longo de todo o ano de 2008, informou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção das fábricas instaladas no país registrou um recuo mensal de 12,4 por cento, depois de ter caído 7,2 por cento em novembro de acordo com dados revisados pelo IBGE. Inicialmente, o Instituto havia informado uma queda de 5,2 por cento na produção em novembro ante outubro. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a atividade industrial brasileira em dezembro tombou 14,5 por cento. Os dados mostram um quadro bem pior do que o estimado por analistas. De acordo com pesquisa da Reuters, a expectativa era de retração de 6,6 por cento da atividade em dezembro ante novembro e queda de 9,0 por cento na comparação com dezembro de 2007. Segundo o IBGE, a retração industrial de dezembro é a pior da série história da instituto, iniciada em 1991. Em 2008 como um todo, a produção industrial acumulou alta de 3,1 por cento, ante avanço de 6,0 por cento em 2007, acrescentou o IBGE. Analistas esperavam um crescimento de 3,6 por cento, de acordo com a pesquisa feita pela Reuters. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Texto de Renato Andrade)