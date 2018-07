Produção industrial cai 0,5% em março ante fevereiro, diz IBGE

De acordo com pesquisa da Reuters junto a 28 analistas, a expectativa era de que a produção industrial recuasse 2,45 por cento em março na comparação com o mês anterior. As estimativas variaram de recuo de 3,60 por cento a 0,50 por cento.

Na comparação anual, a expectativa era de queda de 3,0 por cento por cento na mediana de 29 projeções, que foram de perda de 4,3 por cento a alta de 2,5 por cento.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier e Felipe Pontes)