Produção industrial francesa surpreende e tem alta em novembro A produção industrial francesa aumentou 1,1 por cento em novembro, disse a agência de estatísticas INSEE nesta terça-feira, contrariando as expectativas de crescimento zero, já que a produção das refinarias saiu dos níveis fracos de durante as greves de um ano atrás. Outra medida da produção da indústria manufatureira mostrou aumento mensal de 1,3 por cento.