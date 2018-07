Produção industrial no país cai 5,2% em novembro A produção da indústria brasileira sofreu uma forte queda em novembro ante outubro, informou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção das fábricas instaladas no país registrou um recuo mensal de 5,2 por cento, depois de ter caído 2,8 por cento em outubro de acordo com dados revisados pelo IBGE. Inicialmente, a queda informada havia sido de 1,7 por cento. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a atividade industrial brasileira em novembro tombou 6,2 por cento. Os dados vieram bem piores do que o esperado pelo mercado. A mediana de 19 estimativas de instituições consultadas pela Reuters apontava para uma queda de 3,8 por cento da atividade em novembro sobre outubro. Na comparação anual, as projeções indicavam queda de 4,5 por cento, de acordo com a mediana e a média de 21 projeções. De janeiro a novembro, a produção industrial acumula alta de 4,7 por cento e nos últimos 12 meses o avanço foi de 4,8 por cento, acrescentou o IBGE. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Texto de Renato Andrade)